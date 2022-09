En Mayenne, les Restos du Coeur lancent sur les routes un camion itinérant

Afin d'apporter réconfort et nourriture aux personnes les plus isolées en milieu rural, les Restos du Coeur de la Mayenne mettront en place lors de la prochaine campagne d'hiver un nouveau dispositif : un camion itinérant.

"Le principe est d’apporter les prestations des Restos du Cœur aux personnes sans mobilité physique ou isolées en rural profond" expliquent les responsables de l'association en Mayenne qui ont donc monté un projet de camion itinérant en partenariat avec la région Pays de la Loire.

Un camion itinérant dans le Nord-Mayenne, le Pays de Mayenne et le Pays de Meslay-Grez

Le camion sera entièrement équipé et sera amené à parcourir deux territoires. Il sillonnera les routes du Pays de Mayenne et de la communauté de communes du Mont des Avaloirs, dans le nord du département, et le Pays de Meslay-Grez, dans le sud. Ce nouveau service des Restos du Coeur débutera lors de la prochaine campagne d’hiver.

"Une équipe partira chaque semaine de l’entrepôt de Laval et suivra un itinéraire déterminé avec les mairies sous convention. Sur chaque point, il sera distribué une aide alimentaire et une aide à la personne en liaison avec les services sociaux locaux" précisent les Restos du Coeur qui recherchent pour cette belle initiative solidaire : un responsable de centre, un responsable approvisionnement, des distributeurs, des chauffeurs.