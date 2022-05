En Mayenne, les Restos du Cœur proposent plusieurs emplois et recherchent aussi des bénévoles

Les Restos du Coeur de la Mayenne recrutent. L'association caritative propose plusieurs postes : adjoint responsable entrepôt, responsable de chantier d'insertion, cuisinier et aussi des bénévoles pour la distribution. Les Restos du Coeur accompagne plus de 2.000 personnes dans le département.

➢ adjoint responsable entrepôt

En partenariat avec le responsable de l'entrepôt, il organise les stocks, applique la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, anime une équipe composée de manutentionnaires, caristes, préparateurs de commandes pour approvisionnement des différents centres.

➢ responsable adjoint départemental

Cette personne appuie le responsable départemental dans différents domaines et selon les besoins identifiés : fonctionnement de l'Association Départemental, gestion des ressources humaines bénévoles et salariés, mise en oeuvre et suivi d'un Projet Associatif Départemental et de son budget, déclinaison des projets départementaux, relations institutionnelles et communication externe.

➢ référent manifestations

Il est force de proposition d'évènements de levée de fonds au profit de l'Association Départementale et/ou être à l'écoute de propositions d'évènements de la part d'un tiers. Il pilote la préparation, le déroulement et effectue le bilan des évènements.

➢ Responsable de chantier d'insertion – ACI jardins du coeur

Le jardin du coeur est une exploitation agricole de maraichage, sans vocation commerciale, dont la production est destinée aux centres de distribution des Restos du Coeur. Elle accueille entre 10 et 12 salariés en insertion. Il bénéficie d'un encadrement socio-professionnel, technique et de bénévoles. Ces derniers, outre un enseignement des langues, des mathématiques et de l'informatique, assurent un soutien à la production et à la maintenance du domaine. Le responsable assure l'administration, la gestion et l'animation de l'équipe en étroite collaboration avec l'antenne départementale des Restos du Coeur.

➢ cuisinier(e)

Pour le service du lundi (13 à 17 h) : préparation de 60 repas environ pour le Camion du Coeur dans une cuisine récemment rénovée et équipée.

➢ Aide cuisinier(e)

pour les lundi, jeudi et vendredi de chaque semaine de 13 à 17 heures.

➢ Bénévole à la distribution

pour les mardi, jeudi et vendredi de 18 à 21 heures.

Pour répondre à ces annonces :

– ad53.benevolat@restosducoeur.org

– 06 16 43 90 04.