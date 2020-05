En Mayenne, les services des espaces verts à pied d'oeuvre avec la réouverture des parcs et jardins

Vous avez sûrement profité de ce premier week-end de déconfinement, ces 16 et 17 mai, pour aller vous promener dans un petit coin de verdure, comme au parc du château de Mayenne. Il est désormais rouvert au public et tout est impeccable. La pelouse est tondue, les massifs de fleurs bien entretenus.

Tout cela, c'est grâce au service des espaces verts qui s'active depuis plusieurs jours. Avec le confinement, du retard a été pris sur la tonte, le désherbage, la taille et ils ont du mal à être partout.

Il manque quatre agents, ce qui ne permet pas d'être sur tous les fronts. "On a enlevé les jardinières, en suspension, dans toutes les rues car cela prend du temps à poser et surtout à arroser", explique Mickaël Besnier, le responsable des espaces verts à Mayenne, qui doit ré-ajuster le programme.

C'est une réorganisation, aussi dans la façon de travailler car il y a tout un protocole sanitaire à respecter. Chaque soir, il faut désormais désinfecter les tondeuses avant de les ranger dans l'atelier par exemple.

Le service des espaces verts de Château-Gontier-sur-Mayenne doit lui aussi gérer cet afflux de travail tout en s'adaptant aux nouvelles mesures sanitaires. Il y a deux agents maximum par véhicule, qui portent également des visières.

On a mis en place des horaires d'embauche et de débauche décalés pour que le moins de monde possible se croise dans les vestiaires