En Mayenne, les voitures-radars banalisées circuleront à partir de janvier 2020

Pays de la Loire, France

Une vingtaine de voitures-radars banalisées circuleront en Pays de la Loire à partir de janvier de l'an prochain. Elles circuleront donc notamment sur les routes mayennaises.

Le ministère de l'intérieur a décidé d'étendre l'expérimentation jugé réussie en Normandie. Ces véhicules contrôleront la vitesse 6 heures par jour, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les régions Bretagne et Centre-Val de Loire sont également concernées par le dispositif avec respectivement 19 et 21 voitures. Un appel d'offres, permettant à des sociétés privées de les gérer, sera prochainement publié. Chaque région choisira son prestataire.

En Normandie, les véhicules banalisés ont effectué plus de 800 tournées au cours des trois premiers de l'année soit 200.000 kilomètres contrôlés. La part des infractions de plus de 20 km/h relevée par ces voitures-radars est 30% supérieure à celle des radars fixes. Pour le ministère de l'Intérieur, cette initiative témoigne de son efficacité pour lutter contre les excès de vitesse.