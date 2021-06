En Mayenne, moins de bureaux de poste et plus de points relais et d'agence communale

"La Poste est à l'agonie". Ce sont les mots de ces syndicalistes CGT de la Poste ce mardi 22 juin devant l'hôpital de Laval. Ils dénoncent la fermeture de trois bureaux de poste dans le Nord-Mayenne notamment à Pré-en-Pail, Ambrières-les-Vallées et Lassay-les-Châteaux. Il ne restera alors en Mayenne, moins de 20 bureaux de poste, selon le syndicat.

Les manifestants CGT dénoncent la mort progressive du service de La Poste © Radio France - Valentin PLAT

"Sur les 254 communes en Mayenne, et on va finir avec moins de 20 bureaux", se désole la syndicaliste Amélie Boisson. "Si on veut garder l'égalité entre tous les citoyens, on ne peut pas avoir une politique de suppression des bureaux", ajoute-t-elle. "Même si ces bureaux deviennent des points relais, ce n'est pas la même chose", s'offusque Amélie Boisson.

"Pas de fermeture mais une transformation"

La stratégie du service de La Poste n'est pas de fermer des bureaux, mais plutôt d'opérer une transformation. Certains guichets mayennais n'accueillent qu'une vingtaine de personnes par jour, et l'entreprise ne voit pas la nécessite de garder ces bureaux ouverts. La liste des bureaux et les horaires d'ouverture sont à retrouver ici.

Notre objectif est de garder le lien de proximité entre le service de La Poste et les citoyens", rassure Gilles Courduries, directeur de la communication de La Poste en Mayenne

"La Poste doit se transformer du fait de l'impact du numérique sur nos activités qui impactent fortement la fréquentation de nos bureaux de poste", explique Gilles Courduries, directeur de la communication de la Mayenne. "Ces bureaux vont se transformer sous d'autres formes, soit une poste agence communale, soit une poste relais", précise ce dernier. Un moyen aussi d'attirer la population dans les commerces ou bien dans les mairies.