En Mayenne, moins de donateurs pour la collecte des Restos du Coeur en pleine propagation du coronavirus

Ils comptent sur vous. Les Restos du Coeur entament ce 8 mars leur dernière journée de collecte dans les supermarchés de la Mayenne. Vous les verrez par exemple en allant faire vos courses au Carrefour du quartier Grenoux à Laval.

Des bénévoles qui vivent depuis le 6 mars, une collecte très singulière en pleine propagation du coronavirus. Elle fonctionne moins bien et c'est le cas notamment au Leclerc de Saint Berthevin.

Le responsable de la collecte en Mayenne table sur 20% de dons en moins. © Radio France - Aurore Richard

A l'entrée du magasin, c'est impossible de manquer Jocelyne, cette bénévole qui a agrafé sur son écharpe, un badge avec le visage de Coluche. Quand on lui demande si elle a pensé à ne pas venir cette année à cause du coronavirus : "Non, il faut le faire parce que les gens ont besoin de nous. Ok, je ne fais pas la bise, mais cela ne m'empêche pas de tendre mon sac".

Les rayons sont pleins, les clients ne se sont pas jetés dessus pour faire des réserves. Le magasin joue comme d'habitude le jeu des promotions mais il y a malgré tout, un effet coronavirus du côté des donateurs selon Hubert, un bénévole :

Il y a moins de monde dans les rayons. Est-ce-que c'est lié au coronavirus ? On peut l'imaginer

Ces Mayennais préfèrent peut-être éviter la foule des supermarchés mais heureusement, c'est un peu compensé par des clients plus généreux. "J'ai donné du lait, des pâtes, du riz, etc. Epidémie ou pas, il faut aider. C'est important et je le sais, j'ai été bénéficiaire pendant trois ans et ça aide bien", explique par exemple Jocelyne, une cliente du magasin.

Malheureusement, cela n'empêchera pas une baisse des dons. Elle devrait être de 20% pour cette collecte 2020 en Mayenne, selon Alain Lépinay, le responsable de la collecte. Les Restos du Coeur avaient réussi à collecter 45 tonnes de denrées alimentaires pour l'édition 2019 dans notre département.