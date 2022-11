En Mayenne, nourrir les animaux de compagnie coûte de plus en plus cher à cause de l'inflation

A cause de l'inflation, nourrir les animaux de compagnie coûte de plus en plus cher

L'inflation concerne aussi les animaux de compagnie. Selon une enquête de l'Ifop pour le média spécialisé dans les animaux de compagnie Woopets, une très grande majorité des Français constatent que nourrir leur chien ou leur chat coûte de plus en plus cher. En moyenne, on dépense 59 euros par mois rien qu'en nourriture pour son animal de compagnie.

Si on y ajoute les frais de vétérinaire, les jouets ou accessoires, le toilettage et les assurances, on monte à 943 euros par mois, avec l'alimentaire comme premier poste de dépense. Dans les animaleries de la Mayenne, la hausse n'est pas encore flagrante mais commence à se voir.

Notamment au "Royaume des Animaux", un établissement situé à Saint-Berthevin, où même si les propriétaires d'animaux ne comptent pas faire d'économies sur leur animal, ils s'inquiètent surtout pour les prochains mois. Au rayon croquettes, Gwenaël Dolce, le patron, fait le calcul, les paquets ont augmenté de 5 à 7% ces dernier mois: "on a beaucoup de gens qui désormais prennent des produits de gamme moyenne, moins qualitatifs, alors qu'ils prenaient avant du haut de gamme, ils font très attention à leur pouvoir d'achat. Il y a encore des gens, en revanche, qui continuent à acheter de bons produits en se disant que leur animaux ont le droit de bien manger".

A la SPA de la Mayenne, sur les 10 derniers abandons d'animaux, un seul était justifié par le manque de moyens des maitres, mais affaire à suivre car certaines grosses marques ont déjà annoncé des hausses de 15% sur leurs croquettes, dès janvier 2023.