En Mayenne, on vend certains objets pour acheter les derniers cadeaux de Noël

Encore quelques jours pour faire vos cadeaux de Noël, mais avec le contexte actuel et l'inflation, forcement on pense aussi à son portefeuille, tout en voulant faire plaisir. Alors depuis quelques mois maintenant, de plus en plus de Mayennais se tournent vers les objets reconditionnés, histoire d'avoir un produit deux fois moins cher qu'un produit neuf. Comme dans ce magasin Easy Cash à Saint Berthevin où les clients font des bonnes affaires.

Des consoles de jeux à seulement 150 euros au lieu de 300, forcement ça fait rêver. "Je suis à la recherche de cadeau pour mes frères et sœurs", explique Titouan. "En plus je suis étudiant, donc le portefeuille n'est pas extensible pour pouvoir investir dans un cadeau ultra cher. Donc on se tourne un peu plus vers les produits reconditionnés pour essayer d'avoir un accès à des produits de qualité", souligne le jeune garçon devant les rayons.

Des prix abordables qui attirent beaucoup de monde. On fait parfois la queue devant certains produits. Françoise, retraité, a les yeux rivés sur les bijoux. "J'aime bien ce genre d'endroit où tout est d'occasion. La seconde main, c'est un peu comme les brocantes", rapporte cette Mayennaise.

"La seconde main c'est bon pour l'environnement"

Le plaisir de la seconde main c'est une chose, mais cela est surtout bon pour l'environnement, de quoi plaire aux consommateurs. "L'environnement, on y pense forcément. Éviter de gaspiller et d'acheter outrageusement des produits alors qu'on peut leur donner une seconde vie, c'est tout ça qui m'intéresse", explique Olivier, à la recherche d'un cadeau pour son fils.

"L'ensemble des clients aujourd'hui guettent la bonne affaire sur des produits de marque et de qualité", explique Guillaume, le gérant du magasin Easy Cash à Saint-Berthevin. "Ils peuvent venir revendre les anciens produits pour leur donner une deuxième vie, ça donne une petite somme. On peut la réinvestir sur un nouveau produit. Il y a une appétence particulière pour notre mode de consommation aussi, car on a besoin de compléter les portefeuilles à la fin du mois", précise le gérant.