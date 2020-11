En Mayenne, pannes sur le réseau téléphonique et internet : "un scandale d'Etat" dénonce Yannick Favennec

Les pannes se multiplient sur le réseau téléphonique et internet dans le département de la Mayenne. Le député centriste Yannick Favennec évoque le mépris de l'opérateur Orange et parle de scandale d'Etat.

Ce mardi, il a interrogé le gouvernement lors d'une séance à l'Assemblée Nationale sur ce sujet. La réponse d'une ministre l'a consterné, "déconnectée de la vie des Français" dit-il.

Dans les territoires ruraux, économiquement et humainement, ne pas bénéficier d'une couverture téléphonique et internet satisfaisante a de graves conséquences se désole Yannick Favennec : "j'ai reçu un courriel d'une dame dont la maman est seule, dont le téléphone ne fonctionne pas et cette femme dit à ses enfants qu'elle préfère mourir plutôt que de rester dans cette situation-là. Vous vous rendez compte jusqu'où ca va ? Les sous-traitants d'Orange sont venus, ils n'ont rien fait et n'ont fixé aucun calendrier pour réparer. Humainement, c'est insupportable. Economiquement, c'est insupportable. Nos entreprises, nos commerçants, nos agriculteurs, nos artisans, eux aussi, ont des problèmes de téléphone fixe, je ne parle pas du mobile. Les lignes ne sont plus entretenues par Orange. C'est un scandale d'Etat".

Le député mayennais va désormais taper du poing sur la table à Matignon. Yannick Favennec va désormais interpeller le Premier ministre Jean Castex pour tenter de remédier, au plus vite, à ces dysfonctionnements.