En Mayenne, partir en vacances en van ou fourgon aménagé c'est furieusement tendance

De plus en plus de vacanciers mayennais font le choix du van ou du fourgon aménagé pour partir à l'aventure, entre amis, en amoureux, en solo ou en famille.

Et si vous partiez à l'aventure cet été, sur la route ? Un road trip dans un van ou un fourgon aménagé, c'est le choix de plus en plus de vacanciers attirés par cette liberté. Prendre la route, sans contraintes de temps ou de lieu. Un engouement ce commercial, chez un concessionnaire de véhicules de loisir dans l'agglo de Laval, constate : "l'an dernier il s'est vendu 16.000 vans et fourgons, ce qui représente plus de la moitié des ventes de la catégorie véhicules de loisir. Au début des années 2010, c'était moins de 10% du marché. Et la clientèle s'est récemment rajeunie.".

ECOUTEZ Copier

Si ça marche aussi bien, c'est parce qu'un van ou un fourgon coûtent moins chers qu'un camping-car. Moins hauts, moins larges, plus légers, ils consomment beaucoup moins d'essence. Autre avantage : ce type de véhicules permet d'aller dans des endroits qui sont beaucoup plus difficiles d'accès qu'un camping-car. Pas besoin de chambres d'hôtel ou d'un gîte non plus, à la limite une place de camping. Enfin, la crise Covid a accéléré le phénomène. Le van est une solution alternative à des voyages en avion par exemple, beaucoup plus contraignants en terme de sécurité.

Aurélie part en van cet été avec ses deux enfants pour la première fois : "on part à l'aventure. On va jusqu'à La Rochelle, le Bassin d'Arcachon. Et puis on se laissera porter par ce qu'on peu trouver On est libre d'aller et venir, aucune restriction de temps, d'organisation, c'est la liberté !".