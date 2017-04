En Mayenne, petits et grands partent à la chasse aux oeufs

La croquante tradition du week-end de Pâques est respectée partout dans le département.

De nombreuses manifestations sont organisées en Mayenne pour notre plus grand plaisir : trouver des oeufs en chocolat et les croquer, un vrai délice ! Difficile de passer à côté de ces parties de cache-cache. Il y en a dans tout le département aujourd'hui et demain. Par exemple ce dimanche à Boulay-les-Ifs, dans le cadre magnifique du Jardin des Renaudies à Colombier-du-Plessis, sur le site Echologia à Louverné, sur le site gallo-romain de Jublains, au Jardin de la Perrine à Laval. Là c'est une chasse solidaire, pour financier les actions du Secours Populaire. Reportage de Fabien Burgaud a écouter ici :

Demain lundi, vous pourrez encore chasser les oeufs de Pâques : au Jardin des Renaudies, à Echologia, dans les Jardins de la Basilique d'Evron, dans le parc du Château de Craon, à Oisseau, à St-Pierre-la-Cour, à St-Fort. Régalez-vous !