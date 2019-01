En Mayenne, peut-être deux nouvelles communes labellisées "petites cités de caractère"

Saint-Georges-Buttavent, France

Les communes de St Georges-Buttavent et de Saint-Sulpice veulent obtenir le label "petites cités de caractère"qui met en valeur l'histoire et le patrimoine local. Les municipalités, que France Bleu Mayenne a contactées, ont confirmé l'information. Les dossiers ont été déposés et sont en cours d'instruction. Une réponse est attendue au printemps, on croise les doigts.

En Mayenne, 7 villages ont à ce jour ce label : Lassay-les-Châteaux, Sainte-Suzanne, Chailland, Parné-sur-Roc, Saint-Denis d'Anjou, Saint-Pierre-sur-Erve et Saulges. L'association, qui gère ce label, possède une charte que les communes candidates doivent impérativement respecter.

Les cinq critères obligatoires :

L’agglomération doit être soumise à une protection au titre des Monuments Historiques, ou d’un Site Patrimonial Remarquable,

Petites unités urbaines : communes de moins de 6000 habitants, ou la population résidant au sein de l’espace soumis à une protection au titre des Monuments Historiques ou du Site Patrimonial Remarquable doit être inférieure à 6000 habitants au moment de la demande d’adhésion.

L’agglomération doit avoir un bâti suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir un patrimoine architectural de qualité et homogène témoin de son histoire, avoir exercé et /ou exercer des fonctions urbaines de centralité,

La commune doit avoir un programme pluriannuel de restauration et réhabilitation du patrimoine bâti et de mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels,

La commune doit s’inscrire dans la stratégie de développement touristique de son territoire.

Les sept engagements des communes