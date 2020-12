En Mayenne, plus de 20.000 personnes signent une pétition pour aider Charlotte, handicapée, privée d'école

Les parents de Charlotte, 3 ans et demi, en situation de handicap, se mobilisent pour aider leur enfant à retrouver au plus vite les bancs de l'école. Faute de budget suffisant, son AESH, malade, n'a pas pu être remplacée. Une pétition a déjà recueilli plus de 20.000 signatures.