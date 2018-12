En Mayenne, plusieurs abonnés Orange n'ont plus de téléphone depuis parfois deux semaines

Passer ou recevoir un coup de fil n'est plus possible pour quelques habitants dans le nord du département.

Saint-Cyr-en-Pail, France

Des abonnés de l'opérateur Orange, à Saint-Cyr-en-Pail et à Loupfougères notamment, ne peuvent plus utiliser le téléphone fixe depuis plusieurs jours, certains même depuis 2 semaines au moins. Des câbles ont été sectionnés. Des incidents qui remontent au week-end juste avant les fêtes de fin d'année lors d'un épisode de neige et de verglas qui a touché le Nord-Mayenne.

Une réparation a bien été effectuée la semaine dernière mais pour deux abonnés seulement. Le maire de Saint-Cyr-en-Pail, Jean-Luc Lecourt, s'en désole dans un message sur le réseau social twitter : "une mauvaise image pour attirer de nouveaux habitants".