En Mayenne, près de la moitié des communes ne paient pas une contribution, pourtant obligatoire, à la SPA

A la SPA de la Mayenne, les chiens aboient et le budget ne passe pas. Chaque année, c'est la même histoire, l'association se retrouve dans le rouge. La faute à certaines municipalités qui ne paient pas leur redevance pour faire fonctionner la fourrière départementale à Laval, qui accueille les animaux errants ou abandonnés.

Une contribution pourtant obligatoire, écrite noire sur blanc dans la loi

Ce n'est pourtant pas une somme énorme, c'est 34 centimes d'euro par habitant, pas de quoi déséquilibrer les comptes d'une commune. Mais c'est comme ça.

Près de la moitié des municipalités mayennaises rechignent. Le maire d'Evron, Joël Balandraud, est vétérinaire de métier, il est donc naturellement très sensible au sujet : "beaucoup de maires confondent le rôle qu'ils assurent eux-mêmes la récupération des animaux et la garde, ça les occupe beaucoup, et donc ils imaginent qu'ils ne doivent rien à une fourrière départementale parce qu'ils font le travail. La fourrière est un service public et on doit l'assumer et même si on se lève la nuit, comme le font des maires régulièrement, pour aller chercher des animaux errants ou blessés, on se doit d'être en règle".

Plus de 30.000 euros de déficit chaque année

Une obligation pour éviter à la SPA mayennaise de sérieuses difficultés financières. Jean-Pierre Morin est l'un des responsables de la fourrière : "si toutes les communes mayennaises versaient quelque chose, on n'aurait pas de souci, on n'aurait pas de problèmes pour clore le budget. Je n'ai pas vraiment d'explication. Peut-être trouvent-ils la note trop élevée. C'est désolant parce qu'en plus le budget fourrière est en déficit chaque année, plus de 30.000 euros, et on est obligé d'aller chercher de l'argent privé, celui du refuge, pour boucher le trou d'une structure publique".

L'Association des Maires de la Mayenne et la Préfecture vont envoyer un courrier commun à toutes les communes du département pour les rappeler à leur devoir de solidarité.