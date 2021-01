En Mayenne, privés de restaurants, les apprentis cuisiniers pâtissent du manque de pratique

Les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier en raison de la situation sanitaire. Un coup de massue pour les professionnels. Aucun calendrier de réouverture n'est encore fixé, peut-être en saura-t-on davantage ce jeudi soir lors de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex.

Cette fermeture, qui dure déjà depuis la fin du mois d'octobre, pèse également sur les apprentis cuisiniers, ces jeunes élèves qui ont un contrat d'apprentissage avec un restaurant. Une situation inédite pour eux aussi, et ils pâtissent d'un manque de pratique.

Devant l'URMA Mayenne, le centre de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Valentin, originaire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, est désabusé, sa formation est totalement chamboulée à cause de la crise sanitaire : "il n'y a plus rien. On touche le chômage partiel. On n'a pas le choix. On ne peut pas trop apprendre".

Normalement, ces jeunes alternent une semaine à l'école et une semaine en entreprise. En ce moment, c'est impossible d'aller s'exercer avec un chef, au contact d'une brigade. Alors, il est recommandé de cuisiner à la maison pour ne pas perdre la main. Liane est en 1ère année, sous contrat avec un hôtel-restaurant à Craon : "c'est dur, on s'ennuie beaucoup. Du coup, j'essaie de cuisiner un peu chez moi et de venir au CFA quand c'est possible".

Et attention à la démotivation, car la formation au CFA c'est bien mais pas suffisant renchérit son amie Ludivine : "on ne peut pas travailler comme on voudrait, faire des services et c'est là qu'on apprend le plus, on ne sait pas. On est bloqué". Les restaurateurs n'ayant aucune perspective de réouverture pour l'instant, à court ou à moyen terme, ces apprentis eux aussi sont dans le brouillard. Même si c'est le grand flou, même si l'avenir n'est pas aussi radieux qu'espéré, aucun de ces jeunes n'a l'intention de renoncer à la passion de cuisiner et de servir.

Gérard Albert, le responsable pédagogique de la section restauration à l'URMA Mayenne, leur apporte un soutien quotidien car parfois le moral baisse : "pour certains ça se passe plutôt bien car ils peuvent travailler chez eux et travaillent dans des restaurants qui font de la vente à emporter. Pour d'autres, c'est plus difficile car ça peut coûter cher de cuisiner à la maison, acheter de bons produits et avoir du matériel pour pouvoir travailler correctement. On remarque qu'il peut y avoir de la démotivation".

L'URMA Mayenne assure que très peu d'apprentis décident d'arrêter la formation à cause de la crise sanitaire,"ceux qui y mettent un terme avaient au départ un doute sur cette formation et le métier".