En Mayenne, un rassemblement pour la messe, "ne pas mélanger manifestation et prière" dit l'évêque de Laval

Des catholiques vont se rassembler à Laval ce dimanche à partir de 14h30, place Hardy de Lévaré près de la cathédrale. Ils réclament le retour de la messe même si le gouvernement prévoit déjà d'autoriser à nouveau les offices, autour du 1er décembre, en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et avec un protocole sanitaire renforcé.

Mais les organisateurs de ce rassemblement défendent plus largement la liberté de culte, mise à mal pendant le confinement assurent-ils. Ils sont inquiets de voir à nouveau les messes interdites en cas de reprise de l'épidémie.

Nous désapprouvons cette initiative", l'évêque de Laval

L'Evêque de Laval, Monseigneur Thierry Scherrer, tient à préciser que ce rassemblement n'est pas une initiative du diocèse. Il comprend la tristesse et la déception des croyants mais il estime qu'il ne faut surtout pas mélanger manifestation et prière : "de notre côté nous désapprouvons ce type d'initiative. C'est une privation temporaire liée à une situation sanitaire grave. Nous voulons tous endiguer ce fléau. Il y a un dialogue entre les représentants des cultes et l'Etat. La sagesse serait de savoir patienter et de ne pas court-circuiter ces entreprises de dialogue que j'espère fructueuses" confie-t-il à France Bleu Mayenne.