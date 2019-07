En Mayenne, rencontre avec Marie-Louise Berthelot, bientôt 112 ans, qui dévoile le secret de sa longévité : le chocolat

La France compte 21.000 centenaires, 20 fois plus qu'en 1970. Une journée nationale leur était dédiée hier mardi 2 juillet. On est allé voir la doyenne de la Mayenne, Marie-Louise Berthelot, résidente de la maison de retraite de Renazé.

Renazé, France

Marie-Louise Berthelot nous accueille avec un grand sourire. Elle est un peu la chouchou de l'Ehpad de Renazé, cette ancienne agricultrice qui a traversé un siècle de progrès médicaux. Un peu d'entretien physique, du travail intellectuel et des petits plaisirs, serait-ce les secrets de la longévité ? : "bien manger, bien dormir, travailler. Pas une goutte d'alcool. Mais le chocolat oui. C'est une voisine qui m'en apporte" explique-t-elle. Marie-Louise Berthelot avoue qu'elle fut une forte tête, qu'elle avait un tempérament bien trempé, là aussi

La doyenne des Mayennais et des Mayennaises se souvient des drames qui ont marqué sa vie, notamment les deux guerres mondiales, et se remémore aussi tous les bons côtés de sa longue vie : "j'aimais bien danser, chanter". Et puis il y a aussi la gnaque, le feu sacré pour vivre explique l'animatrice de la résidence Sophie Vallais : "je pense d'abord que c'est dans les gènes, dans leur histoire de vie. La combativité, l'énergie et l'entourage c'est très important. Elle n'a pas eu d'enfants mais elle a toujours été entourée d'amis, des gens venaient la voir. Et puis ici elle s'est très bien intégrée avec les équipes".

Le 29 juillet prochain, les résidents et l'ensemble du personnel de l'établissement de Renazé fêteront le 112ème anniversaire de la fringante Marie-Louise Berthelot.

►►Le chocolat, le secret de la longévité de Marie-Louise Berthelot ?