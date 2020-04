En Mayenne, soignants et résidents des EHPAD de Méral et Cossé-le-Vivien remercient leurs donateurs

Des dons de gâteaux, de livres, des petits mots... Les EHPAD ont reçu beaucoup de soutien depuis le début du confinement lié à la crise du coronavirus. Personnel et résidents des établissements de Méral et Cossé-le-Vivien en Mayenne vous remercient désormais.

C'est l'heure des remerciements. Les résidents et les soignants des EHPAD de Méral et Cossé-le-Vivien en Mayenne ont affiché des pancartes de remerciements sur leurs établissements ce samedi 25 avril. Elles sont pour tous ceux qui leur ont adressé un don depuis le début du confinement : un livre, un journal, une pâtisserie, etc.

