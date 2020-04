En Mayenne, trois nouvelles communes reçoivent l'autorisation de rouvrir des marchés alimentaires

Les habitants de trois nouvelles communes mayennaises vont pouvoir de nouveau acheter fruits et légumes sur les marchés : Chailland, Meslay-du-Maine et Pré-en-Pail, ce qui porte à 12 le nombre de villes et villages du département qui ont obtenu une dérogation préfectorale.

Pour limiter la propagation du Covid-19, les marchés et les consommateurs auront quelques règles à respecter : limitation du nombre d’étals alimentaires à cinq, la matérialisation devant chaque stand des distances d’un mètre entre chaque client, une distance minimale de quatre mètres entre chaque étal alimentaire.

Où faire son marché en Mayenne ? Argentré, Javron-les-Chapelles, Launay-Villiers, Montflours, Saint-Denis-de-Gastines, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Cossé-le-Vivien, Villaines-la-Juhel, Bourgneuf-la-Forêt, Chailland, Meslay-du-Maine et Pré-en-Pail.