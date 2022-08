En Mayenne, trois semaines de répit pour 11 jeunes Ukrainiens à Torcé-Viviers en Charnie

Onze enfants ukrainiens, âgé de 9 à 17 ans, sont actuellement au centre de vacances La Charnie à Torcé-Viviers en Charnie dans l'est du département. Ils vont pouvoir profiter de 3 semaines de répit après avoir vécu la guerre en Ukraine pendant plusieurs mois. Au total, 170 Ukrainiens sont répartis dans les 8 centres nationaux des Pupilles de l'Enseignement Public (PEP), habitué à accueillir des jeunes issus de milieu défavorisé ou en famille d'accueil.

Sandra, 16 ans, a perdu son père lors d'un bombardement à Tcherkassy, une ville située à 200km au sud de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Venir en Mayenne, c'est pour elle, une respiration dans ce conflit. "J'aime beaucoup être ici, surtout que les gens sont gentils avec nous", sourit l'adolescente. "Ils sourient tout le temps et nous demandent régulièrement comment nous allons, si on a besoin d'aide. C'est vraiment super".

Sandra (16 ans), Andrey (17 ans) et Vova (16 ans), originaire de Tcherkassy en Ukraine vont passer 3 semaines en Mayenne © Radio France - Valentin Plat

Trois semaines de répit. Trois semaines pour penser à autre chose et oublier un instant les sirènes qui rythment son quotidien en Ukraine. "J'espère revenir plusieurs fois en France", souligne Andrey, jeune Ukrainien de 17 ans. "Tous mes amis, toute ma famille et tous ceux que je connais cherchent à quitter l'Ukraine. J'aimerais vraiment pouvoir rester là et faire venir ma famille. Ici, on se sent bien et il y a la paix".

"Humainement, c'est assez fort comme expérience"

La grande difficulté pour eux, comme pour les enfants français, c'est de se faire comprendre. Alors, ici dans le centre La Charnie à Torcé-Viviers en Charnie, ils apprennent quelques mots de français, renforcent leurs bases en anglais. "Après, le sourire c'est un langage universel", se réjouit Céline, l'une des animatrices du centre de vacances. "Ils sont assez réceptifs et ils ont régulièrement envie de participer aux activités. Humainement, c'est assez fort et assez beau comme expérience".

11 enfants Ukrainiens, âgé de 9 à 17 ans, sont actuellement au centre de vacances La Charnie à Torcé-Viviers en Charnie © Radio France - Valentin Plat

Une présence également pédagogique pour les autres enfants, conscients de ce qu'il se passe à l'Est de l'Europe. Plusieurs jeunes passent du temps avec eux, pour les aider dans certaines activités. "Les jeunes sont formidables", souligne Erwan Dagan, le responsable du centre. "Grâce à eux, l'intégration a été plus rapide que prévu". Dans une semaine, les 11 Ukrainiens vont rentrer chez eux. Le centre de Torcé-Viviers en Charnie prévoit de mettre en place une correspondance via les réseaux sociaux.