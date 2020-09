En Mayenne, un ancien hôpital transformé en espace de vie intergénérationnel : début du chantier en décembre

C'est parti. La Fondation, qui s'occupe de ce projet depuis plusieurs années, vient de signer un emprunt de plus de 6 millions d'euros. L'appel d'offres est lancé, des entreprises du BTP sont déjà sur les rangs.

Premiers coups de pelle, de marteau en décembre. En septembre 2021, une résidence pour étudiants sortira de terre explique Benoit Gruau, l'un des responsables de cet énorme projet de réhabilitation : "on avait remarqué qu'il y a un manque de logements pour les étudiants. La Ville et le Département souhaitent faire venir plus d'étudiants en Mayenne et il faut les loger. Et ici des étudiants qui chercheront une autre dimension qu'un simple logement et participer à une vie intergénérationnelle, dans les rencontres, dans les jeux, dans les animations culturelles que nous mettrons en place".

L'ancien hôpital Saint-Julien à Laval

Le calendrier est déjà établi. Début 2022, une résidence seniors et un internat seront opérationnels. D'autres pôles viendront ensuite compléter cet espace de vie intergénérationnel : une crèche, une maison de santé et un café solidaire, ce lieu sera géré par des personnes en situation de handicap.