En Mayenne, un appel à la générosité pour aider une famille qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

Dimanche dernier, un incendie a ravagé une maison à La Bazoge-Montpinçon, une petite commune dans le nord du département. Le couple et ses deux enfants ont été relogés chez des proches. Une cagnotte solidaire est ouverte pour leur venir en aide.

Dimanche 23 août dans l'après-midi, les panneaux photovoltaïques sur la toiture d'une maison, à La Bazoge-Montpinçon, ont pris feu. Les flammes se sont alors propagées aux combles et le premier étage de l'habitation a été détruit.

Le couple et ses deux enfants, qui occupaient les lieux, ont tout perdu ou presque dans cet incendie. Un collègue de travail de la mère de famille a décidé de les aider en ouvrant une cagnotte solidaire et en appelle à la générosité, aux dons : "elle, son mari et leurs deux enfants se retrouvent sans rien, cette cagnotte permettra de les aider un peu. L'objectif étant qu'ils puissent effectuer les achats de première nécessité. Le montant n'est pas important, ce qui compte, c'est le geste".