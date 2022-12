En Mayenne, un émouvant livre raconte la vie qu'ont mené les juifs avant d'être déportés

Quelle était la vie avant la Seconde Guerre mondiale des juifs déportés depuis la Mayenne vers les camps de la mort ? C'est tout l'objet d'un nouveau livre du Mémorial des Déportés de la Mayenne. L'ouvrage s'intitule "Destins brisés - Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945" et a été écrit par des membres de l'association gestionnaire du mémorial.

ⓘ Publicité

Lors de la Seconde Guerre Mondiale plus de 70 juifs ont été déportés depuis notre département. Pour raconter leur histoire, les auteurs ont effectué de longues recherches, à la recherche d'indices, parfois même en sollicitant les services d'état civil d'autres pays.

Des moments émouvants avec les descendants

Des travaux qui ont mené à des rencontres avec des descendants de certaines familles déportées. Des moments très émouvants raconte Élodie Roland, coordinatrice du Mémorial des Déportés de la Mayenne. "Ils nous ont remercié. ils ont partagé des témoignages et des photos de famille. En général ils avaient connaissance de la déportation de leurs parents ou grands-parents, mais pas forcément de tous les détails de ce qui s'est passé en Mayenne. Et comme la plupart ne sont jamais revenus, ils n'ont pas pu témoigner des conditions de leur arrestation" explique-t-elle.

L'antisémitisme aujourd'hui

Il était aussi d'intérêt public de raconter la vie avant la guerre de ces juifs déportés. "Grâce à ce livre, on ne voulait pas en fait réduire la vie de ces personnes à la déportation. Avant la Seconde Guerre mondiale, avant toutes ces persécutions à l'égard des Juifs, il se dessinait une vie heureuse. Finalement la guerre est arrivée et à tout bousculer et les persécutions se sont intensifiées, jusqu'à la mort. Ces destins ont été brisés. Et la dernière partie du livre évoque l'antisémitisme aujourd'hui, pour donner aussi une vision de ce qui se passe encore et ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale" détaille la coordinatrice Mémorial des Déportés de la Mayenne.

Le livre "Destins brisés - Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945" est disponible dans toutes les librairies du département ainsi qu'en centre commercial. Un livre préfacé par l'historien Tal Bruttmann et soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.