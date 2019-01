En Mayenne, un meilleur apprenti cuisinier à la sauce british

Jo Stannard a débarqué d'outre-Manche il y a an pour intégrer l'équipe du restaurant le Relais du Gué de Selle, à Mézangers. Il y a très vite pris ses marques. En novembre dernier, il a été élu meilleur apprenti en cuisine du département.

Mézangers, France

Il est né au pays du pudding, du jelly et du fish and chips. Autant dire à mille lieues de la gastronomie française. Cela n'a pas empêché Jo Stannard, natif de Doncaster, au nord de l'Angleterre, de remporter le prix du meilleur apprenti en cuisine de la Mayenne, en novembre dernier, face à huit concurrents.

L'apprenti de 21 ans a intégré l'équipe du chef Didier Peschard, au restaurant du Relais du Gué de Selle, à Mézangers, en février 2018. En parallèle, il suit des études au CFA des Villes à Laval. A son arrivée, il ne parlait pas encore français et a du faire preuve d'abnégation : "C'était très difficile au début, surtout lorsqu'on ne parle pas la langue. Heureusement, quand j'ai commencé, l'ancien pâtissier parlait anglais. Mais bon, c'était dur, il fallait tout donner." Un de ses collègues explique : "La cuisine a un langage universel, ce qui l'a sûrement aidé au départ."

Autre découverte à ses débuts : la cuisine française. Jo Stannard a mis les pieds dans un restaurant qui fait la part belle aux produits du terroir. "Il y a des choses dont je n'avais jamais entendu parler ou que je n'avais jamais vu, raconte-t-il. Par exemple, je n'avais jamais travaillé les pâtes, comme les pâtes feuilletées. Le chef Peschard m'a beaucoup appris."

"En Mayenne, il y a beaucoup d'Anglais"

Cet apprenti est aussi une chance pour le Relais du Gué de Selle qui compte de nombreux Anglais à ses tables comme l'explique Didier Peschard : "Il ne faut pas oublier qu'en Mayenne il y a beaucoup d'Anglais, on en voit chaque semaine ici. Alors, si on peut parfois faire certaines choses qui leur rappellent leur pays, pourquoi pas." Le chef imagine également qu'un jour, peut-être, le jeune homme s'installera dans son pays d'origine et "exportera les produits mayennais". Outre-Manche ou ailleurs, Jo espère, à l'avenir, ouvrir ses propres fourneaux. Pour l'instant, il compte s'installer dans le département avec sa compagne.

Peut-on imaginer des plats anglais au Relais du Gué de Selle ? Peu probable... "Je ne suis pas chauvin, mais quand même, évoque avec sourire Didier Peschard. J'aime bien ma cuisine, française, de région, un petit peu de la Mayenne. Mais s'il peut apporter de la nouveauté ou de la légèreté dans certains plats, pourquoi pas."