En Mayenne, un nouvel hôtel labellisé Logis (de France), le 15ème de l'enseigne dans le département

Laval, France

Un nouvel hôtel labellisé Logis de France en Mayenne. L'établissement est situé en face de la gare de Laval, c'est l'hôtel du Maine.

Les propriétaires des autres Logis de France mayennais ont pu le visiter avant son ouverture.

►►Visite guidée du nouveau Logis en Mayenne

19 chambres, une décoration soignée, le nouveau Logis a beaucoup plu aux professionnels qui font déjà partie du réseau en Mayenne Copier

Le propriétaire de ce nouvel hôtel, David Garnier, est fier de rejoindre le réseau Logis : "après plus de deux ans de travaux, j'ai hâte que ça s'ouvre. Je découvre l'enseigne et cette famille. C'est une fierté. Je suis à l'écoute des autres gérants qui peuvent me donner des conseils, des avis".

L'ouverture de cet établissement est prévu dans le courant du mois de février.