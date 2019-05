En Mayenne, un professionnel du tourisme s'agace de l'argent donné par le conseil départemental pour Notre-Dame de Paris

Sainte-Gemmes-le-Robert, France

La semaine dernière, l'exécutif mayennais votait une mesure exceptionnelle : les recettes estivales du musée archéologique de Jublains et du Château de Sainte-Suzanne, plusieurs dizaines de milliers d'euros, seront reversées au fond de solidarité pour la reconstruction de la cathédrale parisienne, joyau du patrimoine national.

Frédéric Bonnant, lui, cherche des financements pour son projet : du tourisme équestre et des hébergements insolites dans les Coëvrons à Saint-Gemmes-le-Robert. Pas facile. Et pourtant de l'argent il y en a souligne-t-il : "le patrimoine c'est à la fois les églises et la nature. Et la Mayenne a un super patrimoine naturel. Ce serait dommage de ne pas le développer. J'ai besoin de quelques milliers d'euros et je peux démarrer. De l'argent, il y en a et c'est dommage que ça parte vers les grandes villes alors que c'est difficile dans le milieu rural. Notre-Dame, il y a eu 1 milliard de dons. C'est assez pour ce patrimoine qu'il faut sauvegarder évidemment. Mais, à un moment donné, il en faut un peu pour tout le monde".

Pour faire avancer son projet, Frédéric Bonnant va tenter de rencontrer le plus rapidement possible l'élu chargé du tourisme au conseil départemental. Un élu qui, ça tombe bien, n'habite pas très loin : c'est Joël Balandraud, le maire d'Evron.

