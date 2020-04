En Mayenne, un tournoi de foot virtuel pour les amateurs privés de championnat

Les footballeurs amateurs sont privés de matches depuis la mi-mars et les championnats ne reprendront pas. Alors pour garder l'adrénaline de la compétition, le club de Courbeveille (petite commune mayennaise au sud de Laval) a lancé l’idée d'un tournoi de foot… virtuel, grâce au jeu vidéo besoin connu FIFA 2020.

C'est Clément Briand, jeune président du CS Courbeveille qui a eu l'idée de ce tournoi : "on est content, on ne pensait pas que cela prendrait autant d'ampleur. On s'est lancé dans cette aventure et les clubs ont bien répondu. C'est une façon de combler le manque de foot que l'on a en ce moment."

Le tournoi a débuté le vendredi 10 avril par les phases de poules et s'achève ce dimanche avec la finale. 44 équipes de toute la Mayenne se sont affrontées à distance. 44 clubs ont donc répondu favorablement à l'appel des organisateurs sur les 130 clubs que compte le District de la Mayenne.

Maxime Sablé, 30 ans, est attaquant au club de Forcé près de Laval. C'est lui qui représente son club pour ce tournoi départemental. Une super idée pour Maxime, au chômage partiel en ce moment : "j'aurais quand même préféré terminer la saison de foot plutôt que de participer à un tournoi virtuel, il manque l'effort physique. Mais sur le principe, c'est excellent. Les organisateurs se sont donnés beaucoup de mal pour mettre en place ce tournoi. C'est très bien organisé."

La finale de ce tournoi virtuel interclubs se dispute ce dimanche 19 avril et elle oppose le club de Ballée à celui de La Chapelle-Craonnaise.

Les organisateurs réfléchissent déjà à une 2e édition, l'an prochain et cette fois sur un lieu unique et non chaque joueur chez lui, confiné.