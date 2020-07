En Mayenne, une amende de 135 euros si vous ne portez pas de masque lorsqu'il est obligatoire

Face à l'augmentation du nombre de cas de coronavirus, le préfet de la Mayenne a pris ce mercredi soir un arrêté (entré en vigueur ce jeudi matin) pour imposer le port du masque dans certains lieux. Porter un masque est désormais obligatoire dans les établissements recevant du public, privés ou communaux, grandes surfaces et commerces, dans six communes mayennaises de l'agglomération de Laval : Bonchamp-les-Laval,

Changé,

L'Huisserie,

Laval,

Louverné

Saint-Berthevin.

Cet arrêté n'inclut pas Château-Gontier-sur-Mayenne, la deuxième ville du département, où des clusters ont été détectés ces dernières semaines. Mais cet arrêté se base sur la situation actuelle explique le préfet de la Mayenne Jean-Francis Treffel. "Ce sont les six communes dans lesquelles le virus se diffuse le plus rapidement. Dans d'autres communes du département, des maires ont pris également des initiatives, par exemple à Château-Gontier, le maire a imposé le port du masque obligatoire sur les marchés et dans les bâtiments municipaux, ce qui est tout à fait dans ses compétences. La décision je la prends en fonction des données de l' ARS sur la diffusion du virus et en fonction des sentiments des maires vis à vis de la présence du virus dans leur commune. L'ensemble de ces éléments m'ont amené à limiter à ce stade la prise de mon arrêté à ces six communes de l'agglomération lavalloise".

Aucun reconfinement n'est prévu en Mayenne assure le Préfet.

En cas de non port du masque dans un ERP, établissement recevant du public, ce sera 135 euros d'amende, amende de quatrième classe. Deux autres communes mayennaises ont pris un arrêté municipal similaire, Cossé le Vivien et Évron.