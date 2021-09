En Mayenne, une ancienne aide-soignante crée un service personnalisé pour briser la solitude des seniors

Gwendoline Lemaitre a longtemps travaillé comme infirmière à domicile et aussi en milieu hospitalier en Mayenne, prenant soin de personnes âgées et isolées. La jeune femme a également été très investie dans l'accompagnement de fin de vie. C'est au cours de ces délicates interventions qu'elle s'est rendue compte de la solitude qui pèse sur celui ou celle qui reste : "Pour le conjoint qui reste, c'est très compliqué et la solitude est le pire ennemi", confie-t-elle à France Bleu Mayenne, invitée du 16-19 de Cédric Ruiz.

Pour que nos ainés profitent de leur retraite à domicile et ne la subissent pas comme de la solitude.

A 33 ans, elle vient donc de lancer un service qui est entièrement dédié aux personnes âgées "qui sont toute ma vie"; explique-t-elle. L'entreprise, lancée en auto-entrepreneur, s'appelle "Les Seniors en Vadrouille". Il s'agit d'une structure qui propose de nombreuses activités aux seniors : "Quand on m'appelle, je vais rencontrer les gens, ça dépend du feeling après".

Gwendoline Lemaitre propose des activités extérieures et intérieures soit à domicile chez les uns et chez les autres par petit groupe de 4 ou 5 personnes (belote, jeux de société, goûters conviviaux, jardinage, bricolage) ou encore lors de sorties cinéma, visite de châteaux, musées, et même au bord de la mer.

►► Contact : gwen.servicepro@gmail.com, 06-33-47-84-38