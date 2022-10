En Mayenne, une enseignante iranienne menacée d'expulsion dans son pays

Depuis les récents événements de contestation en Iran , Benhaz craint un retour dans son pays d'origine. Cette jeune Iranienne réside depuis 7 ans à Laval et depuis 10 ans en France. Surdiplômée et trilingue, la jeune femme aux multiples compétences risque d'être expulsée à cause des lenteurs administratives.

"Je ne sais pas quoi faire de plus"

Voilà 10 ans que Benhaz réside en France. Agée d'une trentaine d'année, la jeune femme a quitté son pays pour assurer son avenir et sa liberté. Diplômée d'un master d'ingénieur en multimédia, elle peine à renouveler son titre de séjour.

"Malgré le manque de professeurs à l'Education Nationale, je suis allée chercher du travail ailleurs à cause de la lenteur administrative du rectorat, j'ai donc récemment décroché un emploi dans le secteur privé. Mon contrat est de quinze mois, mon employeur a fait un dépôt de demande d'autorisation de travail que j'ai communiqué à la préfecture, mais je n'ai reçu qu'un récépissé de droit de séjour d'un mois... Autrement dit, si d'ici le 3 novembre la préfecture ne me délivre pas mon titre de séjour pluriannuel, je devrais retourner en Iran, alors que j'ai un contrat de travail de quinze mois en que professeur d'anglais."

"En Iran je n'ai pas d'avenir"

Cette situation délicate la désespère. Alors qu'elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée, et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail de quinze mois, Benhaz se retrouve menacée d'expulsion vers l'Iran, son pays d'origine étant en proie aux répressions envers les femmes depuis l'affaire de Mahsa Amini.

Benhaz risque donc sa vie en retournant en Iran

Je ne porte pas le voile et je n'ai pas envie de le porter. Si je retourne en Iran, j'y serais obligé, sinon c'est la violence. Quand je suis venue en France il y a 10 ans c'était pour m'assurer un avenir, m'assure une liberté, en Iran je n'ai pas d'avenir. Ma famille, mes amis sont restés là-bas... Je suis admirative du courage des iraniennes qui protestent dans les rues, mais moi je veux rester en France, enfin... si on me le permet !

*Prénom modifié à des fins d'anonymat