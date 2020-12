En Mayenne, une grande collecte de boîte de Noël s'organise pour des personnes en difficultés

Avec le deuxième confinement, le Centre Lavallois d'Education Populaire a dû trouver de nouvelles formes d'initiatives solidaires. La collecte de boîte confectionnée par la population, existant déjà dans d'autres départements, est devenu une évidente pour le CLEP. Une opération réussie avec plus de 400 boîtes de Noel. Elles seront ensuite remises aux personnes en difficultés financières.

Une initiative où chacun d'entre nous peut participer. Il suffit de prendre une boîte à chaussure, et mettre dedans une écharpe ou un bonnet, de l'alimentaire de Noel (chocolat...), des produits d'hygiène et un petit mot de Noel. Et voilà ! La boîte est faite. Il ne reste plus qu'à l'apporter avant mercredi 18 h, au Centre Lavallois d'Education Populaire.

L'objectif était de récolter 100 boites, il y en a 400 ! © Radio France - Valentin PLAT

Plus de 400 boîtes de Noel ont été apporté au CLEP, un chiffre totalement inattendu pour les organisateurs de cette collecte. "On avait pour objectif de récupérer 50 à 100 boîtes. Et là, on vient de dépasser les 400 ! C'est juste magique", s'émerveille Anne-Laure Ettilieux, chargée du développement au CLEP.

C'est la magie de Noël qui est en train de frapper, Anne-Laure Ettilieux du CLEP

Certaines personnes ont même apporté plusieurs boîtes, allant jusqu'à 9 boîtes pour certains. Alors dans la salle du CLEP, le sapin de Noël devient presque invisible avec la montagne de cadeau qui l'entoure. La distribution des boîtes se fera par le biais de l'Epicerie Solidaire de Laval, à ses bénéficiaires, dans le début de l'année 2021.

Il est encore temps pour participer, le CLEP ferme les portes de la collecte mercredi 23 décembre à 18 h, juste le temps de confectionner une boîte de Noël surprise pour une personne dans le besoin.