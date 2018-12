En Mayenne, une maison d'assistantes maternelles pour l'accueil d'enfants autistes ouvrira l'année prochaine

Laval, France

Au premier semestre de l'an prochain, et c'est une grande première dans le département, une MAM, une maison d'assistantes maternelles pour l'accueil d'enfants autistes, doit ouvrir à Laval.

Les parents d'enfants autistes rencontrent souvent des problèmes pour les faire garder." - une assistante maternelle

Les quatre assistantes maternelles, qui travaillent sur ce projet, cherchent des locaux adaptés dans le quartier de la Polyclinique du Maine, du centre hospitalier, en tout cas à proximité du centre médico-psychologique pour que des professionnels puissent intervenir comme des psychomotriciens ou des psychologues.

Une cagnotte en ligne

Gwendoline Bertrand, maman d'un enfant autiste, est l'une des assistantes maternelles qui travaillera dans cette nouvelle structure : "on travaille à domicile et on souhaite évoluer dans notre métier. J'ai un enfant autiste et donc je suis particulièrement sensibilisée sur ce sujet. Les parents d'enfants autistes peuvent rencontrer des problèmes pour la garde parce qu'ils ne trouvent pas de place ou pas de personne vers qui se tourner. J'en ai parlé à des collègues afin d'ouvrir un lieu commun, je ne me sentais pas capable de le faire seule chez moi. C'est un lieu pour les enfants autistes et pour les enfants sans handicap pour qu'il y ait une mixité, ça n'allait pas l'un sans l'autre".

La MAM pourra accueillir au total 16 enfants. Les assistantes maternelles ont également fait les démarches pour obtenir, le plus vite possible, les financements nécessaires à l'ouverture de cette structure.

Vous pouvez faire un don. Une cagnotte solidaire a été créée sur le site Leetchi : "pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et avec du matériel adapté et pouvoir avoir une maison accueillante et sécurisée, nous sollicitons votre aide !"