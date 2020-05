Le chemin de halage, sur les bords de la rivière La Mayenne, n'est plus accessible à hauteur de la commune de Houssay dans le Sud du département.

En Mayenne, une partie du chemin de halage, sur la commune de Houssay, est fermée à cause d'un éboulement

Une partie du chemin de halage, sur la commune de Houssay, est fermé. Passage interdit aux promeneurs et aux vélos entre le Pont de la Valette et la Boirie à cause d'un affaissement de terrain. L'incident s'est produit la semaine dernière.

Un itinéraire de déviation est mis en place dans les deux sens :

- À partir de la Boirie, chemin rural jusqu’à la RD 112.

- RD 112 jusqu’à Houssay (RD 4).

- RD 4 jusqu’au pont de la Valette (chemin de halage).

Les usagers du chemin de halage sont invités à la plus grande prudence. Cet itinéraire emprunte en effet le réseau routier départemental.