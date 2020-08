En Mayenne, vente exceptionnelle des compagnons d'Emmaus au profit du Népal

Fidèle à son fondateur l'Abbé Pierre, la communauté Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais, vient au aide aux personnes démunies, en France mais aussi dans le monde. Depuis 2014, Emmaüs soutient le Népal, pour financer la scolarité des enfants de porteurs. Les porteurs ce sont ses hommes qui grimpent dans les villages disséminés dans la montagne. Ils approvisionnent à dos d'homme les populations en traversant des sentiers étroits et accidentés. Avec le COVID, le Népal est durement touché : les camions en provenance de l'Inde se sont raréfies. Du coup, les porteurs n'ont plus de travail et sont menacés de famine à la fin août. C'est pour cela que les compagnons de la Mayenne et du Castelbriantais ont décidé d'une ouverture exceptionnelle ce samedi. Les recettes de ces ventes seront envoyées au Népal pour venir en aide à ces familles.

