En Meurthe-et-Moselle, des voix s'élèvent contre le service national universel

Le séjour de cohésion du service national universel (SNU) démarre ce lundi et pour deux semaines en France et en Meurthe-et-Moselle. Le collectif lorrain contre le SNU dénonce le concept et réclame son abandon.

Début ce lundi 21 juin du séjour de cohésion du service national universel (SNU). Lancé en 2019, le gouvernement décrit le SNU comme un "projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de l’instruction obligatoire" avec comme objectif de remplacer la journée "défense et citoyenneté". Le SNU est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans.

Cette année au niveau national, 18 000 jeunes participeront à ce service. Un groupe de Meurthe-et-Mosellans participe à cette édition et le département accueillera également, pour le stage de cohésion, un groupe venu d'un autre département. Stage qui a pour objectif notamment d' "accroître la cohésion et la résilience de la Nation [...] et garantir un brassage social".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En Lorraine, des voix s'élèvent contre le SNU. Fondé en 2020, le collectif lorrain contre le service national universel dénonce notamment une "militarisation de la jeunesse". Plus de 15 associations, syndicats et partis politiques de gauches composent ce collectif et demandent l'abandon du SNU.

Dans un communiqué, le collectif explique que le service pose des "problèmes à la jeunesse, aux familles, aux citoyennes et citoyens, autour des questions liées au droit de l'enfant" et critique le "coût qu'il représente" et "son contenu, ses objectifs et ses valeurs".

Un rassemblement des opposants était organisé ce dimanche en début d'après-midi sur la place de la république à Nancy.