En Meurthe-et-Moselle, les Restos du Coeur espèrent de nouveaux bénévoles pour la collecte nationale

Du 5 au 7 mars prochain se tiendra la collecte nationale des Restos du Coeur. En Meurthe-et-Moselle, plus de 90 magasins sont partenaires. En 2020, la section départementale avait récolté plus de 87 tonnes de denrées alimentaires. Cette année, la collecte s'annonce encore plus importante que les années précédentes. En cause : l’explosion de la précarité due à la crise sanitaire.

Pour y faire face, l'association lance un appel aux bénévoles. "Dans le département, il faut environ 1000 bénévoles pour assurer la collecte du 5 au 7 mars. Pour l'heure, il en manque une centaine", explique Robert Larose, président de la section Meurthe-et-Moselle des Restos du Coeur. Selon lui, malgré un protocole sanitaire très strict, plusieurs bénévoles habituels n'osent pas s'exposer en raison de la crise sanitaire.

Autre conséquence de la crise sanitaire : les étudiants risquent d'être moins présents pour donner un coup de main, eux qui sont très durement touchés par cette crise sanitaire. "Les années précédentes, ils étaient nombreux parmi les bénévoles, explique Jean-Louis Meyer, responsable du centre des Restos du Coeur de Lunéville. Mais cette année, ils seront bien moins nombreux."

Si vous souhaitez être bénévole pour la collecte nationale, vous avez jusqu'au 28 février prochain pour vous inscrire sur le site des Restos du coeur du département.