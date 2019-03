En montagne, les refuges se préparent pour la saison de ski de randonnée

Termignon, France

La saison de ski de printemps pour les randonneurs bat son plein. Les journées sont maintenant plus longues, les températures plus douces et les conditions de neige toujours aussi bonnes, c’est la bonne période pour les peaux de phoque ! Les refuges de la Vanoise ouvrent les uns après les autres. Mercredi c’est le refuge de La Leisse qui ouvre, vendredi c’est celui de l’Arpond.

Une ouverture ca se prépare au un mois à l’avance – Céline Terryn, la gardienne

Céline Terryn est la gardienne du refuge, 20 ans d’expérience, elle se prépare à sa 9éme saison au refuge de La Leisse. Cela fait un mois qu’elle fait des courses géantes : de la nourriture pour plusieurs semaines mais aussi des courses de matériel, du bois pour le chauffage et du gaz pour la cuisine par exemple. En tout : plus de trois tonnes de matos.

Il ne faut rien oublier et préparer les package pour les héliportages. Le jour J, mercredi, chaque minute d’hélicoptère coute cher, il faut donc que tout soit près avant.

Céline, la gardienne a 20 ans d'expérience dans différents refuges © Radio France - Céline Terryn

Un jour d’ouverture c’est à la fois beaucoup de joie, d’impatience, d’effervescence et de stress

Mercredi, ils seront une dizaine de copain à aider la gardienne. Les tâches sont multiples : déneiger autour du refuge, retrouver la source, nettoyer le refuge… Le refuge peut accueillir 32 personnes dans deux grands dortoirs.

Dès la fin de la journée, les premiers randonneurs sont attendus pour le diner et la nuit.