En Moselle-Est, ces conseillers combattent la fracture numérique

Vous savez à peine allumer la tablette que vous avez eu à noël pour passer des appels visio à vos proches ? Vous êtes perdu à l'idée d'effectuer une démarche administrative en ligne ? Depuis janvier, la communauté d'agglomération Forbach Porte de France et le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Behren-les-Forbach ont leur conseiller en médiation numérique.

Ils font office de boussole dans un monde numérique à la fois fascinant mais intriguant pour ceux qui n'en sont pas familier. Selon l'INSEE, 17 % des Français seraient concernés par l'illectronisme : la difficulté, voire l'incapacité, à utiliser les outils numériques et informatiques par manque, partiel ou total, de connaissance.

"L'idée n'est pas de faire "à la place de" mais d'accompagner ces gens dans leurs démarches numériques, d'enlever la peur du numérique explique Marc Becker, conseiller à Forbach Porte de France. Les seniors sont vites intimidés mais quand on leur explique, ils comprennent vite, sont plus détendus et on va plus loin. Les capacités, les gens les ont et dès qu'on leur laisse le temps, qu'on leur explique avec les bons termes, ils s'en sortent bien."

des ateliers collectifs en préparation

4000 conseillers sont en cours de recrutement dans toute la France , alors que la dématérialisation totale des services publics est espérée pour la fin de l'année. En Moselle-Est, ils ont été recrutés dans le cadre du plan France relance. Marc Becker était conseiller en insertion à la mission locale de Freyming-Merlebach. Son homologue de Behren-lès-Forbach, Sabrina Alessandria, gérait une boutique de téléphonie. Leur mission est censée durer deux ans.

En plus d'aider individuellement, ils peuvent aussi mettre en place des ateliers collectifs. Notamment à destination des élèves, ou de leur parents. "On peut aider à utiliser les services de l'éducation nationale, ou sensibiliser sur les réseaux sociaux. Permettre aux parents d'accompagner leurs enfants, de connaitre les limites de ces réseaux, comme de ne pas poster de photo de soi, ou de ne pas donner son adresse" ajoute Sabrina Alessandria.

