En Moselle, le secours populaire collecte pour la rentrée des plus démunis

Le secours populaire de Moselle organise différentes opérations de collecte de fournitures scolaires pour aider les familles en difficulté à faire face au coût de la rentrée scolaire. Les grandes surfaces participent de bonne grâce à ces actions.

Pour cette rentrée 2017, la fédération de Moselle du Secours populaire français organise de multiples actions pour aider les familles. Il s’agit de les aider à faire face au coût qu’engendre cette rentrée. Le coût moyen des fournitures scolaire pour la rentrée 2017 pour un enfant entrant en 6ème est de 191 euros 73 selon le baromètre annuel de famille de France.

"Les premières victimes de la précarité, ce sont les enfants – Marie François Thull présidente de la fédération de Moselle du Secours Populaire"

Même s'il existe une allocation de rentrée scolaire, toutes les familles ne la touche pas. Mais les familles les plus pauvres ont souvent du mal à faire face aux dépenses au delà de la nourriture. Marie Françoise Thull, la présidente de la fédération de Moselle du secours populaire français : "On s’aperçoit que les familles ont de plus en plus de mal, car ce sont des familles qui ont des difficultés pour toutes les dépense : la nourriture, le logement.. Les fournitures, ça vient en plus, si bien que les enfants, il leur manque toujours quelque chose que ce soit des cahiers, des feuilles ou des stylos"

Marie Françoise Thull, la présidente de la fédération de Moselle du Secours populaire français Copier

Des actions solidaires et éco responsables

Une première opération se déroule du 8 au 28 août en partenariat avec les magasins Carrefour, dont celui de Thionville. Comme tous les magasins du groupe, l’enseigne met à disposition un bac à l’entrée du magasin pour recycler le papier. Celui-ci sera valorisé à hauteur de 80 euros la tonne. L’argent sera ensuite reversé pour acheter des fournitures neuves.

Les bénévoles du Secours Populaire vous attendent pour les collectes de fournitures scolaires.

Les 25 et 26 septembre, dans les magasins Auchan de Moselle

Le 2 septembre, dans le magasin Carrefour du Geric de Thionville.