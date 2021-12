En Normandie, le covid-19 vient gâcher les fêtes de Noël

Les contaminations au covid-19 se multiplient en France. Plus de 80.000 ce jeudi. Et la Normandie n'échappe pas à cette recrudescence de cas. A quelques heures du réveillon de Noël, le virus vient bouleverser les fêtes de plusieurs familles seinomarines et euroises.

Le covid-19 vient jouer les trouble-fêtes, une fois de plus cette année. La France affiche des cas de contamination record, plus de 80.000 ce jeudi. En Normandie, le taux d'incidence ne cesse de grimper, 297 cas pour 100.000 habitants. Plusieurs familles normandes sont touchées par le virus. A quelques heures du réveillon, les plans sont bouleversés.

Le Père Noël en visio

Le covid n'a pas laissé de répit à l'un des gendres de Jean-Luc. "Premiers symptômes, ensuite les tests, positifs. Ma fille testée, positive également. Mais les enfants sont négatifs". La conséquence est directe. "On a pris la décision d'annuler le réveillon", regrette Jean-Luc. "C'est la première fois en 40 ans que c'est annulé. On est onze à chaque réveillon. C'est la première fois que l'on se retrouve sans".

Pas de repas en famille autour de la table mais chacun aura le droit à son menu. "Du foie gras maison, un petit saumon, des rôtis de chapons. On a divisé en trois tout ça et avec beaucoup de précautions on va livrer devant les portes ces repas avec une petite guirlande dans le panier", renchérit Jean-Luc.

Mais celui qui vient de Maromme (Seine-Maritime) a su rebondir. "On va pouvoir saluer le père Noël et papoter ensemble en visio, trinquer à distance. Et puis on remettra ça plus tard", conclut-il. "En plaisantant, on se dit qu'on fera Noël en juillet", sourit Karine. Mais sa soeur qui vient du Canada, est positive au covid-19. Elle doit s'isoler. "On est une famille très unie, c'est la première fois que l'on se retrouve chacun chez soi. Et ça me chagrine, mon arrière grand-mère par exemple a 80 ans et elle va passer Noël toute seule", explique Karine, une Euroise.