En Normandie, les bénévoles des Restos du coeur "comptent sur vous"

Jusqu'à dimanche midi, les Restos du coeur organisent leur collecte d'été dans 7000 grandes surfaces en France. Nous sommes allés à Bihorel près de Rouen où les bénévoles sont mobilisés depuis vendredi matin. Et ce vendredi soir France Bleu et TF1 diffusent le concert des Enfoirés.

"Bonjour madame, un sac pour la collecte des Restos du coeur". Chasuble rose sur le dos, Julie est installée à l'entrée du Super U de Bihorel près de Rouen. Elle tend des sacs plastiques vides à tous les clients qui entrent dans le magasin. "En moyenne 2 clients sur 3 les prennent, ça se passe dans une bonne ambiance même si certains sont un peu ronchons. C'est le reflet de la société française. Ceux qui ne prennent pas de sac nous interpellent parfois, l'un d'eux m'a dit : c'est la faute à Macron", raconte la jeune fille qui a posé une journée de congé pour participer à la collecte.

Près des caisses, des cartons attendent les dons des clients : pâtes, riz, boîtes de conserve, produits d'hygiène. "On retrouve les grands classiques que les gens donnent explique Philippe, le père de Julie. Et ces produits vont être distribués très bientôt à nos bénéficiaires pour la campagne d'été". Aux Restos du coeur de Rouen, ils étaient 9 000 l'an dernier.

L'association espère des dons de produits de première nécessité et notamment des couches pour bébés "On y pense pas forcément, mais c'est très cher pour des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens", poursuit Philippe, qui restera mobilisé tout le week-end à Bihorel et remercie chacun des clients qui donnent des produits.

"C'est normal et naturel, avance Lolita. Il faut bien aider tous les gens qui sont dans la misère. J'ai donné des pâtes et des légumes. Il faut continuer le travail de Coluche, qui serait bien triste de voir que les Restos du coeur continuent à exister".