En Nouvelle-Aquitaine, un centre de ressource pour combattre l'illettrisme

Deux millions et demi de Français connaissent des difficultés dans la compréhension de l'écrit. Un problème accentué (ou révélé) par le numérique. Et en Nouvelle-Aquitaine, de nouvelles actions sont développées pour y faire face.

Nouvelle-Aquitaine, France

Un jeune sur 20 est en situation d’illettrisme en France, selon une récente étude du Ministère de l'Education, c'est à dire qu'il sort du système scolaire sans maîtriser la lecture et l'écriture. Un sur 10 est carrément en difficulté de lecture. La proportion est sensiblement la même en Limousin, même si "la Corrèze et la Creuse présentent un pourcentage plus élevé, entre 10 et 14%, le plus élevé étant la Creuse", précise Jeanne Fontagnère, qui dirige le Centre de Ressource sur l'Illettrisme et l'Analphabétisme en Nouvelle-Aquitaine. Elle répondait à 8h15 aux questions de Nathalie Col.

Concordance entre illettrisme et précarité

"Il faut prendre en compte certaines données sur la précarité sociale", note d'abord Jeanne Fontagnère, et la carte de la précarité en France correspond d'ailleurs à celle de l’illettrisme et des difficultés scolaires. Elle invoque aussi "l'arrivée de populations dont la langue maternelle n'est pas le français", y compris "les Mahorais, qui sont français, mais qui parlent plusieurs langues maternelles".

Un problème révélé par le tout-numérique...

Tous les âges sont concernés : plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme ont plus de 45 ans. Un rappel utile, "pour ceux qui pensent que le système scolaire était meilleur avant", relève Jeanne Fontagnère. L'illettrisme se révèle souvent au travail, ou au contraire, lors de périodes de chômage. Certains employeurs se sont rendus comptes du problème lorsqu'ils ont doté leurs salariés de tablettes.

Le Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme se développe pour aider toutes les structures qui se confrontent à ces situations. "Nous formons des repéreurs, sensibilisés au problème", explique la directrice. Il y a aussi un travail sur "l'illectronisme", ce blocage qui touche notamment les personnes âgées, face à l'informatique et au numérique, désormais omniprésents.