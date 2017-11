En novembre, les abats en haut de l'affiche

Novembre, c'est le mois des produits tripiers. une 17e édition à laquelle participe une quarantaine de restaurants de bourgogne-Franche Comté, dont 10 dans l'Yonne. Rencontre avec un restaurateur de Saint-Fargeau qui a décidé de mettre à l'honneur des produits souvent délaissés par la clientèle.

C'est un petit restaurant à deux pas du célèbre château de Saint-Fargeau, dans l'Yonne. "Au rendez-vous les pêcheurs". Un établissement tenu depuis 13 ans par le chef, Jean-Claude Maltat et sa femme. Pour la deuxième année consécutive, le truculent restaurateur a décidé de participer au mois des produits tripiers. L'occasion de mettre en avant "des produits oubliés, délaissés par la clientèle. Parfois les faire découvrir aux jeunes générations", explique le chef.

La découverte, c'est justement le cas pour Hélène, une Picarde de passage. Ce mercredi midi, elle s'est laissée tenter par de la fraise de veau. "Je ne connaissais pas : en cherchant sur internet, on a trouvé que c'était une petite membrane autour de l'intestin grêle. On a goûté. C'était goûtu, avec une petite sauce gribiche... On a déjà envoyé la photo dans le Nord, pour en parler et pour en refaire !", sourit la touriste.

Des produits simples et sains

Steak de hampe, langue de bœuf, sans oublier la célébrissime et "chiraquienne" tête de veau... Autant de symboles d'une cuisine "gustative". Celle d'un "retour à nos racines paysannes, un peu comme les vieux légumes comme le panais... Des produits simples et sains", ajoute Jean-Claude. Baptisés le "5e quartier" par les professionnels, les abats sont faibles en lipides et contiennent en moyenne 20% de protéines. "Ils se cuisinent facilement. On les a souvent considérés comme des produits de 2e ou 3e choix. Mais ils sont relativement abordables", constate le chef.

Un peu moins de la moitié des Français (44%) confient manger régulièrement des produits tripiers. Leur vente a augmenté de 0,8% cette année : le boeuf arrive en tête (40% des ventes d'abats), devant le porc et le veau. 46 restaurants de la région Bourgogne-Franche Comté, dont 10 dans l'Yonne, participent à cette 17e édition.