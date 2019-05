En Occitanie : 200 animations pour une nuit des musées

Occitanie, France

La 15ème nuit européenne des musées a lieu ce samedi 18 mai dès la nuit tombée jusqu'à minuit. En Occitanie, plus de 200 animations sont proposées dans une centaine d’établissements, notamment par les musées de France. Dans le Gers, neuf propositions, à Condomn, Eauze, L’Isle-Jourdain, Lectoure, Mirande, Saint-Clar, Simorre,Valence-sur-Baïse. Dans le Tarn pas mal de possibilités également à Albi, Castres, Gaillac, Lavaur, Montans, Sorrèze, Ferrières, Labastide-Rouairoux, Saint-Amans-Soult.

Et à Cagnac les Mines, il y aura de la chanson, du théâtre, des jeux et même des dégustations au musée de la mine. Une proposition riche autour de la thématique des femmes de mineurs. Une exposition qui a été agrémentée de plein de propositions vivantes car les femmes de mineurs ont été trop souvent oubliées pour Magalie Brémaud auteure, médiatrice culturel à l'origine du projet.

Les femmes de mineurs à l'honneur dans le Tarn. - DR Musée de la mine de Cagnac-Les-Mines

Magalie Brémaud à propos des femmes de mineur mises à l'honneur. Copier

Sieste sonore et super-héros

Si vous n'aimez pas trop les musées d'habitude, certaines propositions peuvent vous plaire. La preuve par exemple à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Le cloître de l'Abbaye ouvre ses portes et met en avant "le jeu", jeu sur plateau, en bois, vous viendrez pour jouer en tout cas.

Si vous êtes plutôt films de super-héros d'habitude, pourquoi ne pas aller au musée Saint-Raymond à Toulouse, les statues promettent de prendre les costumes de Marvel et de Superman. A l'Isle Jourdain, dans le Gers, le musée d'Art Campaire propose une sorte de chasse au trésor jusqu'à 22h. Dans le Tarn, il y a le musée Toulouse Lautrec à Albi où jusqu'à minuit, vous pourrez assister à une sieste sonore, une sorte de concert intime au milieu des œuvres.

Une dernière fois aux Augustins avant les travaux

Et puis une des propositions les plus spectaculaires c'est sans doute à Toulouse au musée des Augustins. Des acrobates et des funambules vont prendre le pouvoir. Et en plus, c'est une de vos dernières chances de voir les Augustins avant les travaux. Le musée des Augustins qui ferme le 31 mai et qui ne va rouvrir qu'au printemps 2020.