En Occitanie aussi, les banques désertent les communes rurales

Par Magalie Lacombe, France Bleu Occitanie et France Bleu

Les communes rurales ont de plus en plus de mal à retenir les banques qui décident de quitter leur territoire. En Haute-Garonne, Saint-Martory a perdu le Crédit Agricole il y a trois ans et doit se contenter d'un "point vert" installé dans un commerce pour pouvoir retirer de l'argent liquide.