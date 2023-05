En Occitanie, les élus s’insurgent contre les "fausses consignes" de bouteilles en plastique

Les représentants de 175 Etats sont attendus jusqu'au 2 juin au siège de l'Unesco à Paris, dans le cadre de l'élaboration d'un traité mondial de lutte contre la pollution plastique. Les réunions ont débuté hier lundi. Et en ouverture de ce sommet plastique, le chef de l'état Emmanuel Macron a appelé à "mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable" de la production et de la consommation du plastique.

Production multipliée par trois

Chaque année, environ 460 millions de tonnes de plastiques sont produites et seuls 9 % des déchets sont effectivement recyclés, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'enjeu est de taille alors que la production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait encore tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait.

De nombreux pays ont déclaré que l'un des objectifs devrait être la "circularité", c'est-à-dire le maintien en circulation le plus longtemps possible d'articles plastiques déjà produits. Mais toutes les idées ne sont pas bonnes. Et c'est ce que disent depuis des années, les collectivités locales et les maires de France. Ils se battent contre la fausse consigne des bouteilles en plastique. Il y a environ 400 automates de ce type principalement dans les Leclerc (à Albi, Castres, Graulhet ou Gaillac notamment). Le principe est simple : vous ramenez les bouteilles dans votre supermarché contre un bon d'achat. Une idée du gouvernement et notamment de la secrétaire d'Etat Bérangère Couillard, qui voudrait étendre le dispositif via une loi. L’objectif, pour elle, c’est que la France rattrape son retard en matière de recyclage. Actuellement, dans le pays, on recycle entre 60 % et 70 % des bouteilles en plastique. Mais d'ici 2029, l'objectif fixé prévoit d'atteindre 90 %. Avec la loi, 30.000 appareils de ce type pourraient être installés.

Lobby industriel

Cet automate, Karine l’utilise régulièrement dans un hypermarché du Tarn. Et elle a l’impression dit-elle "de gagner un peu d’argent et de faire un petit geste pour la planète." Pas du tout, répondent toutes les collectivités qui recyclent vos déchets. D’abord parce qu’en payant, on n’incite pas les consommateurs à acheter moins de bouteilles en plastique. Ensuite, parce que ces bouteilles, de soda notamment, font partie de ce qui se recycle le mieux. Et donc les collectivités, qui, elles, doivent ramasser tous les plastiques, se verraient privées d’une manne assez facile à collecter. Et ce alors qu’elles revendent actuellement les bouteilles à bon prix : jusqu’à 700 euros la tonne.

Conférence de presse Fausse consigne sur les bouteilles en plastique

Ce serait un gros manque à gagner pour les syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des déchets et de l'argent qui irait dans la poche des industriels. Enfin, selon les associations de maires, ce serait aussi une fausse bonne idée pour le pouvoir d'achat, car les vendeurs de bouteilles vont augmenter le prix si ce système se met en place. Et puis, cette fausse consigne a pour conséquence de complexifier le geste de tri pour les citoyens, et d'encourager indirectement la consommation de bouteilles en plastique, ce qui va dans le mauvais sens pour l'AMF, l'association des maires de France.

Décision fin juin

Les seuls bénéficiaires seraient les producteurs, pour un gain estimé de plusieurs centaines de millions d'euros par an. La secrétaire d’Etat assure qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. La concertation va se poursuivre jusqu’en juin. En 2020 les collectivités locales avaient réussi à faire reculer le gouvernement sur ce sujet.