En Occitanie, trois enfants sur dix vivent avec un seul de leurs parents

Occitanie, France

Alors que la campagne 2020 du recensement est sur le point de débuter, l'INSEE dévoile ce mardi les premiers résultats du recensement 2017, affinés avec les chiffres récents d'état civil de 2017 à 2019. Il en ressort que si la région reste attractive, elle souffre désormais d'un solde naturel négatif : "En Occitanie les décès deviennent plus nombreux que les naissances, ce qui n'était pas encore le cas il y a trois ans, expliqueMarie-Laure Monteil, cheffe du service "étude et diffusion" à l'INSEE Occitanie. En clair, l'un des moteurs de notre croissance démographique est en panne. La région ne pourra bientôt compter que sur son attractivité".

11% des enfants dans une famille recomposée

Par ailleurs, grâce à une nouvelle question intégrée au questionnaire de recensement, l'institut publie pour la première fois des données chiffrées sur les familles : traditionnelles, recomposées ou monoparentales.

En Occitanie, 23% des enfants vivent dans des familles monoparentales, 11%, dans des familles recomposées et 66% dans celles dites traditionnelles. Ce phénomène touche tout le pourtour méditerranéen, bien plus qu'ailleurs en France : en tout, plus de trois enfants sur dix ne vivent qu'avec un seul de leurs parents.

On retiendra aussi que dans ces familles recomposées, la fratrie est en moyenne plus âgée et plus grande : deux enfants. Ce qui pose des problème de place au quotidien : ces familles, pour 12% d'entre elles, vivent dans des logements sur-occupés. Les parents ont aussi des difficultés d'accès à l'emploi plus marquées que les familles dites traditionnelles.

Nouvelle campagne de recensement

La campagne 2020 du recensement est sur le point de débuter : du jeudi 16 janvier au 15 février pour les communes de moins de 10.000 habitants, et jusqu'au 22 février pour celles qui en ont plus de 10.000. Cela veut dire chaque année 550.000 logements et 850.000 personnes recensées en Occitanie, 2.600 agents sur le pont. Depuis 2015, la procédure passe largement par internet, mais cela peut encore se faire à l'ancienne, sur version papier chez vous.

Pour toute info pratique : le-recensement-et-moi.fr