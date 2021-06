En Paca, les pharmaciens dénoncent des tentatives de fraude pour le pass sanitaire

Le pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi 9 juin, pour la troisième phase du déconfinement. Il permet notamment d'accéder aux événements de plus de 1 000 personnes. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, certains tentent de se procurer de fausses attestations auprès des pharmaciens, mécontents.

Après les faux vaccins, les faux certificats de vaccination... Le pass sanitaire fonctionne depuis ce mercredi 9 juin en France. Il permet d'accéder aux rassemblements de plus de 1000 personnes, dans les salons, festivals et stades... Il suffit de montrer son attestation de vaccination sous format papier ou le QR code sur l'application TousAntiCovid. Avoir un test négatif de moins de 48 heures fonctionne aussi. Plusieurs pays d'Europe, comme l'Italie, l'ont déjà mis en place pour les touristes entrant sur le territoire. En Paca, certains tentent de frauder en demandant une fausse attestation en pharmacie.

Falsifier une attestation contre de l'argent

Cyril Colombani, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine dans les Alpes Maritimes, est exaspéré face au nombre de demandes de ce type : "Nous avons des _tentatives de fraude tous les jours_. Beaucoup de gens me demandent discrètement si je peux, au moment de la vaccination, planter l'aiguille dans leur pull."

Le plus hallucinant : quelqu'un m'a proposé 5 000 euros pour vacciner sa famille. - Cyril Colombani, président des syndicats de pharmaciens dans les Alpes Maritimes

Les pharmaciens de Paca dénoncent des tentatives de fraude au pass sanitaire - Reportage Coline Mollard Copier

Cyril Colombani exerce à Roquebrune-Cap-Martin. "La dernière demande date de ce lundi... Un monsieur devait partir en voyage et n'avait pas le temps de venir faire un test antigénique. Il m'a proposé de me payer 500 euros pour une attestation de test négatif", raconte-t-il.

Evidemment, je ne le fais pas. Je ne le ferai jamais, car ce serait mettre la personne à qui on le fait et les autres en danger. - Cyril Colombani

Pour Patrick Raimond, son homologue dans les Bouches-du-Rhône, ces demandes sont "complètement inadmissibles et irresponsables. Je ne connais aucun professionnel de santé capable de faire une telle attestation." Falsifier une attestation, tout comme un certificat médical, est passible de un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.