"En parler peut tout changer" : une personne se suicide tous les trois jours en Dordogne

Sur le marché de Bergerac ce mercredi 2 février, les équipes de prévention du suicide ont monté leur barnum, pour accueillir la parole. "On est là pour donner de l'information, pour parler du repérage des risques suicidaires, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et des solutions qu'on peut apporter", explique Stella Darrouzès. Chargée des programmes départementaux de prévention du suicide en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne, elle était l'invitée de France Bleu Périgord.

Le 31 14, numéro national mis en place en octobre

Il y a eu environ 120 suicides en 2021 en Dordogne, soit environ un tous les trois jours. Un chiffre énorme, mais qui "stagne et qui a tendance à baisser ces dernières années au niveau de la France entière" explique Stella Darrouzès. Une diminution qui s'explique, selon elle, par le développement des programmes de prévention, notamment la mise en place d'un numéro de téléphone national, le 31 14, au mois d'octobre. Depuis, il y a eu "à peu près 20 000 appels", comptabilise Stella Darrouzès.

En Dordogne, les plus touchés sont les plus de 65 ans, explique-t-elle, qui représentent 46% des décès. Cette génération subit "beaucoup d'isolement" et des "difficultés à prendre la parole, à aller demander de l'aide", analyse Stella Darrouzès. Des phénomènes amplifiés par la ruralité du département, où les accès à de l'aide médicale sont plus compliqués à trouver, "d'où les campagnes pour engager les gens à aller rencontrer des personnes."

Le "très beau cadeau" de Stromae

"Il faut demander de l'aide quand on a des pensées suicidaires", dit Stella Darrouzès, qui rappelle "qu'en parler peut tout changer". Sur ce plan, la prise de parole de personnalités médiatiques, comme celle de Stromae, le 9 janvier au journal de 20 heures de TF1, peut faire la différence. Le chanteur belge avait dévoilé "L'enfer", nouveau titre de son futur album qui évoque des "pensées suicidaires", alors que l'artiste s'est remis d'un burn-out ces dernières années. Stella Darrouzès évoque "un très beau cadeau". "Il y a eu beaucoup d'appels au 31 14 à la suite de sa diffusion", explique-t-elle.

La spécialiste donne aussi des conseils pour repérer les signes avant-coureurs chez un proche. Elle cite "l'augmentation des consommations d'alcool ou de drogue", "la difficulté à parler, l'envahissement par des émotions", mais aussi "tous les phénomènes de préparation de l'acte suicidaire. Ca peut être des dons d'objets à haute valeur symbolique, le rangement de la maison, des papiers".

Mais alors que faire dans ce cas là ? "On verbalise notre inquiétude", conseille Stella Darrouzès. "On dit qu'on est là pour la personne. On insiste sur notre présence et on accueille la parole sans jugement". Elle conseille aussi d'appeler le 31 14, qui est également fait pour les proches des personnes ayant des pensées suicidaires. Les équipes de prévention du suicide seront aussi présentes sur le marché de Ribérac vendredi 4 février, à Périgueux le samedi 12, à Terrasson le 17 et à Nontron le 19.